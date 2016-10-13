Çin'de x-ray cihazları yasaklandı

Çin Çevre Koruma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Sıçuan eyaleti ve diğer bölgelerdeki havalimanı ve tren istasyonlarında güvenlik kontrolü amaçlı kullanılan vücut tarama x-ray cihazlarının kaldırılması talimatını verdi.

Bakanlık, Sıçuan eyaletinin başkenti Çıngdu'da bazı yolcuların radyasyon riskine karşı şikayeti üzerine insanların sağlığını korumak için bölgede izin olmadan x-ray cihazlarının üretimi, satışı ve kullanılmasının durdurulmasının yanı sıra yasal yaptırımın güçlendirilmesi konusunda Sıçuan Eyaleti Çevre Koruma Birimine (DEPSP) yazılı talimat gönderdi.

DEPSP de Çıngdu kentinde, bakanlığın talimatı doğrultusunda x-ray cihazlarının kaldırılmasını ve bu konunun araştırılmasını istedi.

Öte yandan bakanlık, incelemeler sonucunda x-ray cihazlarının insan vücuduna çok küçük bir etkisi bulunduğunu ancak kalabalık nüfus ve yoğun seyahat hacmine sahip Çin'de havalimanı ve tren istasyonlarında vücut tarama amaçlı bu cihazların uygun olmadığını açıkladı.

Ulaşım noktalarında yüksek güvenliğin bulunduğu ülkede, bu uygulamanın başlamasıyla x-ray cihazlarının yerine ne kullanılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.