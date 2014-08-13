Çin'de üçüz panda sevinci



Üçüz pandaların Çin'in güneyindeki Kanton kentinde bulunan Chimelong Safari Park'ında, temmuz ayı sonunda doğduğu açıklandı. Anne Juxiao, doğum sonrası bitkin düşmesi nedeniyle yavrular ilk aşamada özel bakım ünitesinde tutuldu. Yetkililer, bir ilk olan üçüz panda doğumunun, düşük üreme oranına sahip pandalar açısından bir "mucize" olduğuna dikkat çekiyor.

Hayvanat bahçesi müdürü Dong Guixin, anne pandanın doğum sonrası yeniden gücüne kavuştuğunu, yavrularıyla kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Anne panda Juxiao'nun yetiştiği Sichuan Wolong Milli Parkı yetkilileri ise yavru pandaların ilk 6 ayı atlatmasını beklemek gerektiğini açıkladı. Uzmanlar erken sevince kapılmama uyarısında bulunuyor.

Panda, nesli tükenmekte olan hayvanların başında geliyor. Doğal yaşamda sadece bin 600 panda yaşıyor. Yaklaşık 300 panda da başta Çin olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki hayvanat bahçelerinde koruma altında bulunuyor.