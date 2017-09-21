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Dünya

Çin'de üç Boeing yolcu uçağı internette açık artırmayla satılıyor

Daha önce yapılan altı açık artırmada alıcı bulamadı

21 Eylül 2017 18:53

Çin'de iflas eden bir firmaya ait üç Boeing 747 tipi yolcu uçağı internetteki bir açık artırma sitesinde alıcısını arıyor.

Çin'deki eBay benzeri Taobao adlı sitede satışa çıkartılan uçaklar, 2013'ten bu yana hangarlarda tutuluyor. Uçakların sahibi Jade Cargo International adlı firma o dönem iflas etmişti.

Çin'in güneyindeki Şenzen kentinde bir mahkeme tarafından el konulan uçaklar, daha önce yapılan altı açık artırmada alıcı bulamadı.

Yancheng Evening Post gazetesinin haberine göre, mahkemenin ilk kez bir Boeing yolcu uçağının internette açık artırmayla satışını emretti.

Ancak bu uçaklara sahip olmak için 18 ila 20 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı göze almak gerekiyor.

Taobao sitesi potansiyel alıcıların 20 Ekim'den önce bir miktar depozito yatırmasını istiyor.

Açık artırma ise 20 Kasım'da sona erecek.

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