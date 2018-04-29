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Dünya
BBC Türkçe

Çin'de üç Boeing 747 tipi yolcu uçağı internette açık artırmayla satılıyor

İflas eden bir firmaya ait üç Boeing 747 tipi yolcu uçağı internetteki bir açık artırma sitesinde alıcısını arıyor. İlk kez internet üzerinden açık artırmayla satışa sunulduğu belirtilen uçaklardan birine sahip olmak için en az 18 milyon dolar ödemek gere

29 Nisan 2018 20:30

Çin'de iflas eden bir firmaya ait üç Boeing 747 tipi yolcu uçağı internetteki bir açık artırma sitesinde alıcısını arıyor.

Çin'deki eBay benzeri Taobao adlı sitede satışa çıkartılan uçaklar, 2013'ten bu yana hangarlarda tutuluyor.

Uçakların sahibi Jade Cargo International adlı firma o dönem iflas etmişti.

Çin'in güneyindeki Şenzen kentinde bir mahkeme tarafından el konulan uçaklar, daha önce yapılan altı açık artırmada alıcı bulamadı.

Yancheng Evening Post gazetesinin haberine göre, mahkemenin ilk kez bir Boeing yolcu uçağının internette açık artırmayla satışını emretti.

Ancak bu uçaklara sahip olmak birine sahip olmak için 18 ila 20 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı göze almak gerekiyor.

Taobao sitesi potansiyel alıcıların 20 Ekim'den önce bir miktar depozito yatırmasını istiyor.

Açık artırma ise 20 Kasım'da sona erecek.

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