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BBC Türkçe

Çin'de tuvalet molaları için özel park yerleri yapıldı

Xi'an kentinde tuvalet molaları için park yeri düzenlemesine gidildi. Tuvaleti gelenler 15 dakika boyunca yollardaki özel park yerlerini kullanabilecek.

24 Ocak 2017 11:37

Çin'in Xi'an kentinde, yoldayken ihtiyaçlarının sesine kulak vererek acil tuvalet molası veren sürücüler için ücretsiz park yerleri tahsis edildi.

Hua Shang Bao gazetesi, Çin'in orta kesiminde yer alan kentte ana yollardaki 50 umumi tuvalet yakınına park yerleri yapıldığını ve bu yerlerin sarıyla işaretlendiğini duyurdu.

Her bir park yeri özel olarak tuvalet molası için ayrıldı ve sürücülere 15 dakikalık park sınırı getirildi.

Böylece park yerini başka amaçlar için kullanmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Kentteki trafik polisleri de halktan bu park yerlerini daha uzun süre işgal edenleri kendilerine bildirmelerini istedi.

China Daily gazetesine konuşan bir sürücü, ücret ödemeden kısa bir tuvalet molası için park yeri kullanabilecek olmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Xi'an kentinde 300 bin umumi tuvalet bulunuyor.

Trafik polisleri tuvalet molası için ayrılmış park yerlerin sayısının artırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söylüyor.

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