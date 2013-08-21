Çin'de tarihi yolsuzluk davası başlıyor

'Disiplinsiz davranışları' nedeniyle Çin Komünist Partisi'nden atılan ve "Yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma" iddiaları ile hakkında dava açılan eski siyasetçisi Bo Şilay, yarın hakim karşısına çıkıyor. Bo'nun karısı da daha önce idam cezasına çarptırılmıştı.

Çin yakın tarihinin en büyük siyasi skandallarından birine adı karışan eski Çongçing Valisi ve eski Ticaret Bakanı Bo Şilay'ın yargılanacağı mahkemede ilk duruşma yarın yapılacak.

Şinhua ajansı, “Disiplinsiz davranışları" nedeniyle Çin Komünist Partisi'nden (ÇKP) ihraç edilen ve "Yolsuzluk, rüşvet ve görevini kötüye kullanma" iddiaları ile hakkında dava açılan Bo'nun yargılanacağı mahkemede ilk duruşmanın 22 Ağustos'ta yapılacağını duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Şandong eyaletinin başkenti Cinan'daki Orta Halk Mahkemesi'nde görülecek dava, uluslararası kamuoyu tarafından da yakından izlenecek.

Çin'in eski siyasetçisi Bo Şilay'ın valilik görevini yaptığı Çongçing kentinin il Emniyet Müdürü Vang Licün'ün, geçen yılın şubat ayında bölgedeki ABD Başkonsolosluğu'na sığınması ile patlak veren olay, Bo'nun eşi Gu Kaylay'ın İngiliz işadamı Neil Heywood'u öldürdüğü şüphesi ile gözaltına alınması ile devam etmişti.

Karısına idam cezası verilmişti

Gu Kaylay, çıkarıldığı mahkemede aralarındaki iş anlaşmazlığı nedeniyle oğlunu tehdit ettiğini öne sürdüğü Heywood'u öldürdüğünü itiraf etmiş ve mahkeme tarafından "uzatmalı idam cezası"na çarptırılmıştı. Bo Şilay ise ÇKP tarafından görevinden ve partiden uzaklaştırılmıştı.

Çin'de yolsuzluk ve işadamları ile siyasetçilerin karmaşık ilişkileri, Bo'nun davasıyla gündeme gelmiş, bu büyük skandal tüm dünyanın da dikkatini çekmişti.

Son olarak eski Demiryolları Bakanı Liu Cıcün, yolsuzluk nedeniyle ilk somut ve ağır cezayı alarak iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırılmıştı. Liu'nun bazı işadamlarına destek sağladığı ve bu sayede milyonlarca dolarlık haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.

Öte yandan üst düzey bir siyasetçi olan ve hükümetin en etkili organlarından biri olan Çin Ulusal Reform ve Kalkınma Komisyonunun Başkan Yardımcısı Liu Tienan da "ciddi disiplin ihlali" soruşturması geçiriyor. Liu'nun, zengin bir işadamı ile yasadışı işbirliği yaptığı ve oğlunu bu işadamının sahibi olduğu şirketlerin birinde yönetim kurulu başkanlığına getirttiği iddia ediliyor.

Ülkede geçen yıl yapılan tarihi kongrenin ardından ÇKP Genel Sekreteri olan ve mart ayında ise devlet başkanlığı görevine gelen Şi Cinping, yolsuzluğun, çözümüne öncelik verilecek meselelerden biri olduğunu açıklamıştı.

