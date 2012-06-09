Çin'de tanımlanamayan hayvan paniği

Çin’de genetik deneyler yapan bir laboratuvardan kaçtığı iddia edilen hiçbir türe benzemeyen hayvan halk arasında korkuya neden oldu.



Çin’de sokaklarda başıboş bir şekilde dolaşan farklı görünümdeki hayvan halk arasında şaşkınlığa neden oldu.

Mohawk’ları andıran saç tarzı, leopar desenli pembe rengiyle insanların tanımlayamadığı hayvanın, Çin’de genetik deneyler yapan bir laboratuvardan kaçtığı iddia edildi.

Bir görgü tanığı ise, "Domuza benzeyen pembe derili yaratık bir tür genetik deneyin sonucu gibi görünüyordu" dedi.

Polis ise hayvanın tüysüz Çin köpeği olduğunu belirtti.