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Yaşam

Çin'de sinir krizi geçiren kadın 14 bin liralık parayı binlerce parçaya ayırdı

Çin'in Sichuan bölgesinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir kadın sinirlenince yaklaşık 14 bin liralık parayı yırtarak binlerce parçaya ayırdı

07 Mayıs 2012 15:35

Çin'de sinir krizi geçiren kadın 5000 sterlin kağıt parayı yırtarak binlerce parçaya ayırdı. Eşi parasını kurtarmak için banka çalışanlarından yardım istedi.

Çin’in Sichuan bölgesinde yaşayan ve kimliği açıklanmayan bir kadın 5000 sterlin (yaklaşık 14 bin TL) kağıt parayı yırtarak binlerce parçaya ayırdı.

Eşi, kadının psikolojik tedavi gördüğünü ve sinir krizi geçirdiği sırada paraları yırttığını belirtti.

Yırtılan paraların parçalarını bir çantaya koyarak Çin Bankasının yolunu tutan eş banka çalışanlarından kendisine yardım etmelerini istedi.

6 saat parçalar üzerinde çalışan ekip işin içinden çıkamayınca para dolu çantayı adama geri verdi.

Çaresiz adam bu parayı eşinin tedavisi için harcamayı planladığını fakat artık böyle bir şansı olmadığını söyledi.

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Cinpara

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