T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de şiddetli yağışlar; 93 ölü, 19 kayıp

Yağış ve fırtınanın ekonomiye toplam zararının 20,43 milyar Yuan'i (3 milyar dolar) bulduğu açıklandı

04 Temmuz 2016 19:57

Çin'de şiddetli yağışlarda 4 günde 93 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise kaybolduğu bildirildi

Habertürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jiangsu, Hubei, Henan ve Siçuan'in de içinde bulunduğu bölgelerden toplam 726 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

30 Haziran'dan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 22 bin evin de kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Kötü hava şartları nedeniyle yer yer trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde, yolların ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü ifade edildi. Bazı bölgelerdeki telekomünikasyon ve elektrik tesislerinin de zarar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan yoğun yağış ve fırtınanın ekonomiye toplam zararının 20,43 milyar Yuan'i (3 milyar dolar) bulduğu açıklandı.

ETİKETLER

Çinşiddetli yağışheyelansel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24