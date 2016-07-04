Çin'de şiddetli yağışlar; 93 ölü, 19 kayıp

Çin'de şiddetli yağışlarda 4 günde 93 kişinin öldüğü, 19 kişinin ise kaybolduğu bildirildi

Habertürk'ün haberine göre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Jiangsu, Hubei, Henan ve Siçuan'in de içinde bulunduğu bölgelerden toplam 726 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği belirtildi.

30 Haziran'dan itibaren etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 22 bin evin de kullanılamaz hale geldiği vurgulandı. Kötü hava şartları nedeniyle yer yer trafiğin durma noktasına geldiği bölgelerde, yolların ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü ifade edildi. Bazı bölgelerdeki telekomünikasyon ve elektrik tesislerinin de zarar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan yoğun yağış ve fırtınanın ekonomiye toplam zararının 20,43 milyar Yuan'i (3 milyar dolar) bulduğu açıklandı.