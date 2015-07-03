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Dünya
Deutsche Welle

Çin'de şiddetli deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi 6,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 50'ye yakın kişi yaralandı.

03 Temmuz 2015 15:00


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) depremin merkez üssünü Hotan vilayetinde yer alan Pişan kenti olarak bildirdi. 20 kilometre derinliğindeki depremi, 4,8 büyüklüğüne kadar ulaşan bir dizi artçı izledi.

"China News Service" haber ajansı, Pişan'da çok sayıda müşterinin bulunduğu bir mağazanın yıkıldığını bildirdi. Çin Ordusu, arama-kurtarma uzmanı 70 kişilik bir ekibi bölgeye yolladı. 140 uzmanın daha bölgeye yollanacağı belirtildi.

Taklamakan çölü yakınlarındaki 258 bin nüfuslu Pişan'da nüfusun çoğunluğunu Uygurlar meydana getiriyor.

Deprem ülkesi Çin

Çin, sık sık depremlerle sarsılıyor. Depremlerin büyük çoğunluğu güneybatıdaki Yünnan ve Siçuan eyaletlerinde meydana geliyor.

Komşu Nepal'de nisan ayında meydana gelen depremde 8 bin 800 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'in Siçuan eyaletinde 2008 yılında meydana gelen depremde 80 binden fazla kişi can vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Sincan UygurBölgesiJeolojik Araştırma MerkeziHotanPişanNews Service34;OrdusuUygurlarYünnanSiçuanNepalDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/AFP/rtr/NH

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