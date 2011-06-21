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Dünya

ÇİN'DE SELLER 175 CAN ALDI ŞANGHAY (A.A)

21 Haziran 2011 12:12

-ÇİN'DE SELLER 175 CAN ALDI ŞANGHAY (A.A) - 21.06.2011 - Çin'de bu ay şiddetli yağışların ardından gelen sellerde 175 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin kaybolduğu bildirildi. Yangzı nehri deltasının etrafındaki eyaletler başta olmak üzere, ülkenin güneyinde ve güneybatısındaki birçok eyalet şiddetli yağmur ve sellerden olumsuz etkilendi. Çin Vatandaşlık İşleri Bakanlığı, felaketlerden ülke genelinde 36,57 milyon insanın etkilendiğini, 510 yerleşim biriminde 1,64 milyon kişinin daha güvenli bölgelere yerleştirildiğini kaydetti. Bakanlık, felaket nedeniyle meydana gelen doğrudan ekonomik kaybın 5,41 milyar ABD doları olduğunu açıkladı.

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