Çin’de şekerde melamin tespit edildi

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Şekerleri üreten Guanshengyuan firması, şekerlerde melamin tespit edilmesinin ardından, sütten yapılan ve tanınmış "White Rabbit" şekerlerin satışının ve ihracının durdurulduğunu açıkladı.Zehirli süt skandalının merkezindeki süt işletmelerinden biri olan Bright Foods'a bağlı şirket Guanshengyuan, bu hafta başında Singapur'da yapılan testlerde şekerlerde melamin tespit edilmesinden sonra şeker satışını durdurma kararı aldı.Bright Foods Başkan Yardımcısı Ge Junjie, test sonuçları henüz bilinmemesine rağmen şirketin, satışları durdurma kararı aldığını açıkladı.Shanghai Daily gazetesinin haberine göre, Ge Junjie, "Bu, Çin gıda endüstrisi için trajedi ve tanınmış bir markanın mahvolması nedeniyle bizim için büyük bir ders oldu" dedi.Kanada ve İngiltere'de yetkililer, bu marka şekerlerin satışının durdurulmasını isterken, Filipinler hükümeti, Çin yapımı bütün süt ürünlerinin raflardan indirilmesi talimatını verdi.Bu arada, Avrupa'da, Çin'den ithal edilen süt içeren bütün çocuk gıdalarının yasaklanması kararı bugünden itibaren uygulanmaya başladı.Çin'de zehirli mama skandalı, Sanlu Group'un ürettiği süt tozunda sanayi tipi kimyasal melamin tespit edilmesi üzerine bu ay başında patlamıştı.Çin'de melamin içeren mamalardan yiyen 4 çocuk ölmüş ve onbinlerce çocuk hastalanmıştı.Plastik yapımında kullanılan melamin, nitrojen açısından zengin ve göreceli olarak ucuz. Melaminin standart altı ya da sulandırılmış süte katılması, sütün protein seviyesinin yüksek görünmesine neden oluyor. Standart kalite testlerinde protein seviyesi, nitrojen içeriği ölçülerek tahmin ediliyor.Sağlık uzmanları, melaminin az miktarda tüketilmesinin zararlı olmadığını, ancak sürekli olarak kullanılmasının özellikle gençlerde böbrek taşı oluşumuna ve böbrek rahatsızlığına yol açtığını belirtiyorlar.