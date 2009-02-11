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Bilim / Teknoloji

Çin'de sansür sürüyor

Çin'de pornografiyle mücadele çerçevesinde yürütülen kampanya kapsamında 276 internet sitesi daha kapatıldı.

11 Şubat 2009 02:00

Çin'de pornografiyle mücadele çerçevesinde yürütülen kampanya kapsamında 276 internet sitesi daha kapatıldı. Böylece kampanya kapsamında bu yıl kapatılan sitelerin sayısı 1911'i buldu.

Resmi Şinhua haber ajansına açıklama yapan bir yetkili, kampanyada bazı sonuçlar alınmasına rağmen, halen sorunlar bulunduğunu söyledi.

Adını açıklamayan yetkili, kampanyanın daha sonra cep telefonu oyunları, internetteki romanlar, bloglar, videolar, radyo programları, cep telefonu web siteleri, sohbet odaları ve mesaj gruplarına genişletileceğini belirtti.

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