Çin'de piyasalar sallantıda, metal borsasının başkanı yatırımcıların saldırısına uğradı

Şangay Borsası'nın güne yüzde 8.4 düşüşle başladığı ve sekiz yılın en büyük kaybının kaydedildiği Çin'deki bir değerli metal borsasının başkanı, kendilerine ödeme yapılmamasına kızan yatırımcıların saldırısına uğradı. Fonlarının dondurulmasına tepki gösteren yatırımcılar, borsanın başkanını otel çıkışında yaka paça yakalayıp, polise götürdü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bazı yatırımcıların paralarını alamamasından dolayı, borsa başkanın Şanghay'da kaldığı otelin etrafını çevirdi. Borsa başkanını yaka paça yakalayan sinirli yatırıcımlar, başkanı bir taksiye atıp, en yakın polis karakolununa götürdü. Şanghay polisi, borsa başkanını sorguya alıp, yerel otoritelerle konu hakkında çalışma sözü verdi.

Fanya Metals Exchange adlı borsada işlem yapan yatırımcılar, haftalardır kendilerinin finansal yatırımlarına ödeme yapmayı kesen borsayı protesto ediyordu. Bu borsada, Londra Metal Borsası'nda işlem gören altın, gümüş, paladyum gibi büyük değerli metaller haricindeki, inditum ve bizmut gibi daha küçük olmasına rağmen oldukça yüksek faiz getiren değerli metaller işlem görüyor.