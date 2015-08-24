Piyasalarda Çin depremi



Brent tipi Kuzey Denizi petrolünün varil fiyatı 44,20 dolara düştü. Kuzey Denizi petrolü böylece 6 yılın en düşük seviyesine indi. Batı Teksas tipi ham petrolün (WTI) varil fiyatı 39 dolarla 2009 Şubat'ın dan beri en düşük seviyesine ulaştı. Bakır fiyatları da yüzde üçlük düşüşle tonu 4 bin 903 dolara indi.

Çin hisselerinde yaşanan değer kaybının hızlanması ve Çin'de yaşanan ekonomik yavaşlama, kaygıların gerekçesini oluşturuyor. Dünyanın en büyük emtia tüketicisi olan Çin'in yakıt talebinin azalacağından endişe ediliyor.

Şangay Borsası güne % 8.4 düşüşle başladı. Sekiz yılın en büyük kaybı kaydedildi. Shenzhen Bileşik Endeksi de yüzde 7.83'lik düşüşle 10 bin 970 puana indi. Teknoloji ve tüketici hisselerinin bulunduğu ChiNext endeksinin kaybı yüzde 8.08 oldu. Toplam 2 bin 200 hisse birden değer kaybetti.

Uzman von Gersdorff: 'Kaçınılmaz gelişme'

Alman petrol şirketleri federasyonundan Aleksander von Gersdorff, daha önce yaptığı bir değerlendirmede, büyüme hızının düşmesinin Çin'in petrol talebine de yansıdığını belirtmişti: "Çin ekonomisinin büyüme hızı tahminlerin gerisinde kaldı. Bu ekonomik daralma anlamına gelmez ama hesaplar daha yüksek büyüme oranına göre yapılmıştı. Bunun Çin'in petrol talebi üzerinde etkili olması kaçınılmazdı."

Çin'in hedefi

DW ekonomi editörü Rolf Wenkel ise yorumunda şu görüşü dile getirmişti: "Çin’in tüm devlet programları tek bir hedef taşıyor. O da, büyük ve satın alma gücü yüksek bir orta sınıf oluşturmak, iç pazarda talebi artırmak ve modern, yüksek kaliteli ürün ve makine imalatına geçmek. Çin bu yoldan, ucuz ihracat mallarına bağımlı olmaktan kurtulmak istiyor."