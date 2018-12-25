Çin'de pilotların kazancı Türkiye Süper Ligi'ndeki birçok futbolcuyu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 25 Aralık (DHA) - Çin\'in havacılık sektöründe de çok hızlı büyümesi ülkede pilot açığına yol açtı. Çin havayolu şirketlerinin ülkeye pilot çekebilmek için kârdan pay, konut yardımı ve yıllık 350 bin dolara varan kazançlarla pilot tranfserine başlaması, dünyada pilot ücretlerini de etkiledi. Çin\'de yıllık 2 milyon lirayı bulan pilot geliri, Türkiye Süper Ligi\'nde top oynayan birçok futbolcunun kazancını geçti.

Dünyanın en büyük havacılık pazarı olma yolunda ilerleyen Çin Halk Cumhuriyeti\'nde 2009 yılından 2017 yılına kadar yolcu sayısı yüzde 140 gibi rekor artışla 500 milyon yolcuya çıktı. Ülkede 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi var. Ülkede 229 ticari havaalanı bulunurken Çin, trilyon dolarlık projesi olan \"Bir Kuşak, Bir yol\" projesi kapsamında ülkede 49 yeni havalimanı ve 701 havalimanı genişletme projesinin inşaatına da devam ediyor. Çin\'de gelecekte iç hat pazarının dünyanın en büyük pazarı olması bekleniyor. ABD uçak üreticisi Boeing\'in tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli şirketlerin çeşitli kategorilerde 7 bin üzeri uçak satın alacağı, sektöre ayrılacak kaynağın ise 1 trilyon doların üzerinde olacağı belirtiliyor.

Kârdan pay veren havayolu şirketleri de var

Gelecek 20 yılda ise 110 bin yeni pilota ihtiyaç duyan Çin\'de havayolu şirketleri ülke içinde pilot ihtiyacını karşılayamayınca çareyi yurt dışından pilot transferinde buldu. Dünya genelinde pilot transferleri için tanıtım turları düzenleyen Çinli şirketler astronomik maaşlarla ülkeye pilot transferleri yapıyor.Vergisiz maaşlar, kârdan pay, konut yardımı gibi pilotları ülkeye çekebilmek için cazip teklifler de bulunan Çinli şirketlerin pilotlara yıllık teklifi ise 350 bin dolara kadar çıktı. Ülkenin büyük havayolu şirketlerinden biri olan Xiamen Airlines, yıllık pilotlara teklifi 328 bin 310 dolar ve vergiden arındırılmış bir ücret teklifi dışında, gelir kaybı sigortası, yıllık kar beklentisi ile yenilenebilir pay, Hayat Sigortası ve Acil Sağlık Sigortası teklifinde de bulunuyor.

Türkiye Süper Ligi\'ndeki birçok futbolcunun kazancını da geçti

Çin\'de yıllık Türk parası karşılığı olan 2 milyon lira\'ya varan pilotların kazancı,Türkiye Süper Ligi\'ndeki birçok futbolcunun kazancını geçti. Dünya genelinde pilotların rotalarını Çin\'e çevirmeye başlaması, birçok havayollunu da etkiledi. Pilotların Çin\'deki havayollarına transferleri dünyanın önde gelen bazı havayolu şirketlerinde de pilot açığına yol açtı.

Çin\'de havayollarının pilotlara teklif ettiği maaş seçeneklerinden bazıları şöyle:

Xiamen Airlines

Üssü: Xiamen, Fuzhou and Hangzhou

Kazancı: Yıllık gelir 328 bin dolar

Aylık maaş: 23,200 dolar

Konut yardımı: 1,450 dolar

Seyahat ödeneği: 6,000 dolar

Güvenlik bonusu: 24,000 dolar

Sigorta ödeneği: 2,000 dolar

Yıllık saat: 900

Fazla mesai: Saati 300 dolar

Toplam aylık tutarı: 27,359 dolar

Loong Airlines - Airbus 320 kaptanları

Üssü: Hangzhou

Kazancı (pilot tarafından alınan net miktar): 45 günlük yıllık izin, ayda 25,833 dolar artı fazla mesai başına 350 dolar.

SF Express B757 / 767 kaptanları

Üssü: Shenzhen,

Kazanç: Yılda yaklaşık 233,000 dolar

Chengdu Airlines - A320 kaptanları

Üssü: Chengdu, Çin

Kazanç: 45 günlük yıllık izin, aylık 24,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar

Hong Kong Havayolları - A320 kaptanları

Yer: Hong Kong

Üssü: Aylık 15,957 doları aylık ve fazla mesai. Performans Bonusu (yıllık olarak kişisel performans üzerinden ödeme yapılır):

China Southern Airlines (B787 NTR Programı)

B737 / B757 / B767 Kaptan B787

Üssü: Guangzhou, Melbourne, Brisbane, Paris, Amsterdam ve Londra

Kazanç: 45 gün yıllık izin 21.000 dolar 2 ayda 160 saat üzerinden saat başı 225 dolar fazla mesai

Grandstar Cargo Airlines - B747-400 kaptanlar

Üssü: Tianjin,

Kazanç (pilot tarafından alınan net miktar): Aylık 11,200 dolar artı fazla mesai. Seyahat yardımı: Aylık 1,000 $ Yıllık Bonus: Birinci yıl 3 bin dolar, ikinci yıl 5 bin dolar, üçüncü yıl 7 bin dolar. Sözleşme süresi: 3 yıl (yenilenebilir)

Hong Kong Havayolları - A320 ikinci pilot

Üssü: Hong Kong

Kazanç: Aylık 11,250 dolar ve fazla mesai. Performans bonusu, birinci yıl 3,870 dolar, ikinci yıl 7,740 dolar, üçüncü yıl 11,610 dolar

China Eastern Airlines Jiangsu - A320 kaptanları

Üssü: Nanjing

Kazanç: Ayda 22,183 dolar, artı mesai başına 190 dolar

Tianjin Airlines - A320 kaptanları

Üssü Tianjin

Kazanç: Ayda 22,600 dolar ve fazla mesai için 210 dolar

Çin Eastern Airlines - A320 ikinci pilot

Üssü: Shanghai

Kazanç: Yıllık 27 gün izin süresi aylık 14,800 dolar artı fazla mesai ücreti.

West Air - A320 kaptanları

Üssü: Chongqing

Kazanç:Aylık 23,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar

Sichuan Airlines - A320 kaptanları

Üssü: Çengdu

Kazanç: 45 günlük yıllık izin aylık 21,183 dolar artı mesai saat başına 176,50 dolar

Capital Airlines - A320 kaptanları

Üsleri: Pekin, Guangzhou ve Sanya

Kazanç: 24,166 dolar artı mesai saat başına 200 dolar

JuneYao Airlines- A320 kaptanları

Üssü: Shanghai

Kazanç:Aylık 20 bin dolar artı mesai saat başına 226- 340 dolar

Deer Jet - Falcon 7X Kaptan

Üsleri: Pekin, ve Çin dışında

Kazanç: 20,633 dolar ve günlük fazla mesai için 600 dolar

Shanghai Airlines - B737NG kaptan

Üssü: Shanghai

Kazanç: Ayda 18,000 dolar ve fazla mesai için 140 dolar

Zongheng Airlines - Gulfstream 450/550 kaptan

Üssü: Çengdu. Kazanç: Ayda 18,333 dolar ve yılda 360 saat boyunca saat başına 110 dolar

Lucky Air (Xiangpeng Airlines) - B737NG kaptan

Üssü: Kunming

Kazanç:Ayda 21,850 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar