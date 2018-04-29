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BBC Türkçe

Çin'de petrol tankeri kazası: Çevresel bir facianın önüne geçmeye çalışılıyor

Doğu Çin Denizi'nde iki gün önce meydana gelen gemi kazası sonrası sonrası olayın çevresel bir felakete dönüşmesi konusunda endişeler artıyor. Denize yayılan petrolün çevresel anlamda yarattığı tehlikenin boyutları henüz bilinmiyor.

29 Nisan 2018 20:30

Doğu Çin Denizi'nde iki gün önce meydana gelen gemi kazası sonrası sonrası olayın çevresel bir felakete dönüşmesi konusunda endişeler artıyor.

Sanchi isimli tankerin Pazartesi günü halen yanmaya devam ettiği aktarıldı.

30 İranlı ile 2 Bangladeşli ise halen kayıp durumda.

ABD Deniz Kuvvetleri de kurtarma çalışmalarında Çin'e destek olması için bir askeri uçağını bölgeye gönderdi.

Denize yayılan petrolün çevresel anlamda yarattığı tehlikenin boyutları henüz bilinmiyor.

Tankerin kondensat isimli ultra hafif petrol taşıdığı ve çevre için ham petrole göre çok daha büyük tehlike yaratabileceği belirtiliyor.

BBC'ye konuşan enerji uzmanı John Driscoll, kondensat petrol için, "kokusuz ve renksiz olabileceği için, denizde tanımlanması, zapt edilmesi ve temizlenmesi çok daha zor" açıklamasını yaptı.

Panama bandralı olmasına karşın Sanchi tankeri İranlı bir şirkete ait.

Çin bandralı bir kargo gemisi ile Cumartesi gecesi, Şangay'ın 165 deniz mili doğusunda çarpışan tankerde olay sırasında 136 bin ton İran petrolü bulunuyordu.

Çin gemisinde bulunan 21 mürettebat ise kurtarıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan Güney Kore, bölgeye bir sahil güvenlik gemisi ile helikopter gönderdi.

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