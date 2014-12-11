Çin'de para karşılığı evlendirilen 100 Vietnamlı kadın kayıp

Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletinde kırsal kesimden erkeklerle para karşılığında evlendirilen 100 Vietnamlı kadın ortadan kayboldu. Handan şehri yakınlarında meydana gelen olayda kadınların "başkaları ile yeniden evlendirilmek üzere" götürüldükleri sanılıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kadınların çoğu, Kasım ayı sonunda eşlerine diğer Vietnamlı gelinlerle beraber yemek yiyeceklerini söyledikten sonra geri dönmedi. Yetkililer kadınları arıyor.

Bir kadın geri döndü

Jinghua Daily isimli gazeteye göre kadınlardan en az biri evine geri döndü. Kadın yemekten sonra "bilincini kaybettiğini" ve uyandığında kendisini eşinin köyünden uzakta küçük bir evde bulduğunu söyledi. Kadın, kendisine "yeniden evlenmek" için başka bir yere gittiklerinin söylendiğini aktarıyor. Evden kaçan kadın eşinin köyüne geri döndü ve polise başvurdu.

Yerel medyada yer alan haberlere göre yetkililerden biri kadınların ortadan kaybolmasının "organize" bir iş olabileceğini söyledi.

Aracı kadın da kayıp

Kadınların Çinli erkeklerle evlenmesini sağlayan Vietnamlı aracı bir kadın da gelinlerle beraber ortadan kayboldu. Damatlar eşlerini sormak için medyada ismi Wu Meiyu olarak geçen aracıya gittiklerinde onun da birkaç gün önce evinden ayrıldığını anladı.

20 yıldan fazla bir süredir Hebei eyaletinde yaşayan Meiyu'nun evlilikleri ayarlamak için her bir damattan 18 bin dolardan fazla para aldığı sanılıyor.

Kadının yılın başlarında Hebei'nin kırsal bölgelerine giderek erkeklere, para karşılığında onlara Vietnamlı gelinler bulabileceğini anlatarak müşteri aradığı söyleniyor.

Çin'in tek çocuk politikası ve genelde kültürel olarak erkek bebeklerin kız bebeklere göre daha üstün sayılması toplumda cinsiyet dengesini bozdu. Bu nedenle özellikle ülkenin yoksul kesimlerinden gelen erkekler Vietnam, Kamboçya ve Myanmar gibi Güney Doğu Asya ülkelerinden kadınlarla arabulucular sayesinde evleniyor. Bu talep insan kaçakçılığı bolaylarının artmasına sebep oldu.

Geçen ay Çin medyasında, Burmalı kadınları gelin olarak satan bir çetenin yakalandığı yönünde haberler çıkmıştı.