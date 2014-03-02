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Dünya
Deutsche Welle

Çin'de palalarla katliam yapıldı

Çin'de kimliği belirsiz maskeli saldırganlar, bir tren istasyonunda bulunan insanlara palalarla saldırarak, katliam yaptı. Yetkililer, toplamda en az 34 kişinin öldüğü olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

02 Mart 2014 14:49


Çin'in güneyindeki Yunnan vilayeti başkenti Kunming'de, siyah maskeli kişiler palalarla tren istasyonunda bulunan yolculara saldırdı. Yetkililer, cumartesi akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda, toplam ölü sayısının 34'e çıktığını ve en az 150 kişinin yaralandığını belirtiyor.

Çin devlet televizyonu, güvenlik güçlerinin aralarında bir kadının bulunduğu dört saldırganı vurarak öldürdüğünü, yaralı haldeki kadın saldırganı da tutukladığını duyurdu. Polis, beş saldırganın ise kaçtığını açıkladı. Saldırıya uğrayan yolculardan en az 30'u hayatını kaybetti.

Yetkililer, pazar günü yaptıkları açıklamada, saldırının planlı bir eylem olduğunu açıkladı. Devlet haber ajansı Şinhua, olay yerindeki izlerin saldırının ayrılıkçı Uygurlar tarafından düzenlediğini ortaya koyduğuna yer veriyor. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Dünya Uygur Kongresi'nden bir sözcü, saldırıyla ilgili suçlamalara doğrudan bir yanıt vermeksizin sivillere yönelik saldırıların hiçbir şekilde meşru olmadığını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YunnanKunmingUygurlarMünihDünya Uygur KongresiDeutsche Welle Türkçe DW/dpa GA/EC

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