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Dünya

Çin'de okul tuvaletinde izdiham çıktı; 2 çocuk öldü!

2014 yılında Çin'in güney batısındaki bir okulun merdivenlerinde çıkan izdihamda 6 çocuk yaşamını kaybetmiş, 25'i yaralanmıştı

22 Mart 2017 16:39

Çin'de bir ilkokulun tuvaletinde yaşanan izdihamda iki çocuk hayatını kaybetti, 20 çocuk yaralandı.

Çin'in devlet haber ajansı Xinhua, Henan eyaletindeki Puyang kentindeki bir okulun kalabalık tuvaletine girmeye çalışan çok sayıda çocuğun izdihama neden olduğunu bildirdi.

Çin'de başka bir gazete de kalabalık nedeniyle tuvaletin duvarının yıkıldığını yazdı.

Hastaneye kaldırılan çocuklardan bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Puyang'daki hükümet yetkilileri AP ajansına olayın soruşturulduğunu açıkladı ancak detaylı bilgi vermedi.

Çin'de daha önce de buna benzer olaylar yaşanmıştı.

2014 yılında Çin'in güney batısındaki bir okulun merdivenlerinde çıkan izdihamda altı çocuk yaşamını kaybetmiş, 25'i yaralanmıştı.

 

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