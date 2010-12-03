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Dünya

ÇİN'DE ''NEHİR KONTROLÜ'' İÇİN 390 BİN KİŞİ TAŞINACAK ŞANGHAY (A.A)

03 Aralık 2010 09:34

-ÇİN'DE ''NEHİR KONTROLÜ'' İÇİN 390 BİN KİŞİ TAŞINACAK ŞANGHAY (A.A) - 03.12.2010 - Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletindeki Huayhı nehri kenarında yaşayan 390 bin kişi, 5 yıl içerisinde tahliye edilecek. Şinhua ajansı, sele meyilli bölgede yaşayanların tahliyesi için 2010'da 300 milyon yüen (yaklaşık 66,6 milyon TL) harcanacağını, bölge halkının yeni taşınacakları yerlerdeki yerleşimler için 65 milyar yüen (yaklaşık 14,4 milyar TL) yatırım yapılacağını duyurdu. Çin Su Kaynakları Bakanı yardımcısı Ciao Yong, taşıma işleminin sadece nehir kontrolü için olmadığını, bölgede yaşayan halkın yaşamını normalleştirmek için de gerekli olduğunu açıkladı. Hınan eyaletinden başlayan Huayhı nehri Şandong, Anhui ve Ciangsu eyaletlerinden geçiyor. İstatistiklere göre, nehir, ortalama 3-4 yılda bir, Anhui eyaletinde büyük kayıplara yol açan sele neden oluyor.

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