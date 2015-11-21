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Dünya

Çin’de maden yangını; 21 ölü

Kaybolan bir kişi için aramalar devam ediyor

21 Kasım 2015 11:22

Çin’in Heylongciang eyaletinin Cişi kentinde maden ocağında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberinde, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Heylongciang eyaletinin Cişi kentindeki devlete ait maden ocağında çıkan yangında 21 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin kaybolduğu belirtildi.

Nedeni henüz açıklanmayan yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

Kayıp kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

 

2013 yılında 1,067 kişi hayatını kaybetmişti

 

Xinhua, Liaoning eyaletindeki 26 Kasım tarihinde çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetmiş, 54 maden işçisinin de yaralanmıştı.

2013 yılında ülkede resmi verilere göre 604 maden kazasında 1,067 işçi hayatını kaybetmişti.

Ancak Çin'de 2012'den bu yana madenlerdeki güvenlik önlemleri artırıldı ve hem maden kazaların hem de ölen madencilerin oranı yaklaşık yüzde 25 azaldı.

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