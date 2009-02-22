Çin'de maden ocağında patlama: 73 ölü

Çin'in Şanşi eyaletindeki kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 73 işçi öldü.



Şinhua haber ajansı, 96 madencinin ocakta mahsur kaldığını, ölü sayısının artabileceğini duyurdu. Mahsur kalan işçilerden bazılarının cep telefonuyla akrabalarıyla temas kurduğu bildirildi.



Eyaletin merkezi Tayyüen şehri yakınlarındaki Tunlan ocağında patlama sırasında 436 işçi bulunduğu, bunlardan 113 işçi hastaneye kaldırıldığı ve 21’inin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.



Enerji ihtiyacını büyük ölçüde kömürden sağlayan ve ocaklarda en çok kazanın olduğu ülke Çin'de 2007 yılında kömür ocaklarında meydana gelen kazalarda 3 bin 786 kişi öldü. Binlerce güvenliksiz küçük ocağın kapatılması sonucu bu rakam geçen yılın ocak ve ekim ayları arasında 2 bin 690'a düştü.



Şinhua haber ajansı, son patlamanın meydana geldiği ocağın çelik sektörü için üretim yaptığını ve yıllık üretim kapasitesinin 5 milyon ton olduğunu bildirdi.



Çin makamları, güvenlik koşulları yeterli olmayan küçük ocakların kapatılması için çabalarını sürdürüyor.



Bu ocakların bir kısmında, elektrik ihtiyacı ve 200-250 milyon yıllık jeolojik zaman diliminden taşkömürü alan çelik sektörünün talebinden dolayı üretim yapmakta ısrar ediliyor.

