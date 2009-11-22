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Dünya

Çin'de maden kazası: Ölü sayısı 92

22 Kasım 2009 22:53

Çin'in kuzeydoğusunda bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlaması sonucu ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Çin resmi haber ajansı, madende 16 kişinin hala göçük altında bulunduğunu, maden kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Heilongjiang eyaletinin Hegang kentindeki madende dün yerin 400 metre altında grizu patlaması meydana geldi. Patlama sırasında madende bulunan 528 işçinin büyük bölümü madenden çıkabilmişti.

Her yıl binlerce kişinin maden kazalarında hayatını kaybettiği Çin'de kazaların çoğunluğu, yeterli güvenlik önlemi alınmamasından veya geri kalmış donanım nedeniyle meydana geliyor.

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