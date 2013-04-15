Çin’de kuş giribi vakası 60'a ulaştı

Çin'de kuş gribi vakası sayısı 60'a ulaştı. Ülkenin iç kesimlerindeki Henan ile başkent Pekin'de son olarak 11 yeni kuş gribi vakası tespit edildi.

Yeni bir virüs türü olan H7N9'un bulaştığı kişi sayısı 60 olurken, salgının başlamasından bu yana kuş gribi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı.

Yetkililer, virüsün kümes hayvanlarıyla temas halindeki insanlara bulaştığını kaydederken, Dünya Sağlık Örgütü WHO da, şu ana kadar virüsün insandan insana bulaştığına ilişkin bir vaka tespit edilmediğini, Çin dışında kuş gribi vakası tespit edemediklerini de duyurdu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, H7N9 daha önce insanlarda görülmeyen bir kuş gribi türü. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tür hakkında çok fazla bir şey bilinmediğini ancak hastalığa yakalananların tümünün ağır zatürre geçirdiğini ayrıca bu kişilerin yüksek ateş ve solunum güçlüğü olduğunu belirtti.