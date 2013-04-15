T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin’de kuş giribi vakası 60'a ulaştı

Salgının başlamasından bu yana kuş gribi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı

15 Nisan 2013 16:33

Çin'de kuş gribi vakası sayısı 60'a ulaştı. Ülkenin iç kesimlerindeki Henan ile başkent Pekin'de son olarak 11 yeni kuş gribi vakası tespit edildi.

Yeni bir virüs türü olan H7N9'un bulaştığı kişi sayısı 60 olurken, salgının başlamasından bu yana kuş gribi yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı.

Yetkililer, virüsün kümes hayvanlarıyla temas halindeki insanlara bulaştığını kaydederken, Dünya Sağlık Örgütü WHO da, şu ana kadar virüsün insandan insana bulaştığına ilişkin bir vaka tespit edilmediğini, Çin dışında kuş gribi vakası tespit edemediklerini de duyurdu.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, H7N9 daha önce insanlarda görülmeyen bir kuş gribi türü. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tür hakkında çok fazla bir şey bilinmediğini ancak hastalığa yakalananların tümünün ağır zatürre geçirdiğini ayrıca bu kişilerin yüksek ateş ve solunum güçlüğü olduğunu belirtti.

ETİKETLER

çinkuş gribih7n9salgın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24