Çin'de kripto parayla ilgili sponsorlu yayın ve reklamlara engel

Deniz Kılınç / İstanbul, 4 Şubat (DHA) - Hong Kong merkezli bir medya kuruluşu tarafından yayınlanan bir raporda, önde gelen Çinli arama motorları ve sosyal medya platformlarının \"kripto para birimleri ile ilgili sponsorlu yayınları ve ücretli reklamları yayınlamayı durdurduğu\" ileri sürüldü.

South China Morning Post tarafından yayınlanan raporda, \"Bitcoin\", \"kripto para\" ve \"ICO\" gibi anahtar kelimelerin, Çin’in önde gelen sosyal medya platformları Baidu ve Weibo’da arandığında ağırlıklı olarak haber içeriğiyle yer aldığı fakat sponsorlu kripto para haberlerinin bulunmadığına dikkat çekildi. Weibo yetkilileri, kripto para birimleriyle ilgili reklam ve sponsorlukların platformlarında yasaklandığını doğrularken, Baidu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Rapor, Facebook platformlarında “kripto para birimleri, halka arz veya ikili opsiyon” gibi anahtar kelimelerin yer aldığı reklamların yasaklandığı haberinden günler sonra yayınlanırken, Çin sosyal medya platformlarında uygulanan düzenleme Eylül ayında Çin Merkez Bankası’nın kripto paraların halka arzını yasaklayacağını duyurmasının bir etkisi olarak görülüyor.