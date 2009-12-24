Çin'de kadınlara özel otopark

Çin’de bir alışveriş merkezinde kadın sürücülere özel, geniş ve canlı renklerin hâkim olduğu park yeri açıldı.



Hıbey eyaletinin başkenti Şıciacuang’da açılan park yeri, sadece kadın sürücülere hizmet verecek. İlk birkaç ay ücretsiz hizmet verecek park yeri, sigorta firmalarının veri tabanında kadın sürücülerin dar alanlarda yaptığı kazalar baz alınarak yapılmış ve her kadın sürücü için normalden daha geniş park alanı ayrılmış. Dekor olarak çizgi film karakterleri kullanılan ve pembe, eflatun, mor renklerin hâkim olduğu park alanında, kadınların araçlarını park etmesini kolaylaştırmak için, özel eğitim almış kadın görevliler de hizmet verecek.