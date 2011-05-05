-ÇİN'DE KADIN ÇALIŞAN OLMAK ZOR ŞANGHAY (A.A) - 05.05.2011 - Çin'de yapılan bir araştırmaya göre, çalışan kadınların beşte biri cinsel tacize uğruyor. China Daily gazetesinin haberine göre, Pekin merkezli Çin Kadın Haklarını İzleme Örgütünün, Guangdong, Ciangsu ve Hıbey eyaletleri ile başkent Pekin'de 10 işletmede 1837 katılımcı arasında yaptırdığı ankette katılımcıların yüzde 20'sinin cinsel taciz mağduru olduğu açıklandı. Haberde, ''cinsel taciz'' tanımına, kısa mesaj göndermeler, müstehcen sözler, sarılma, uygunsuz şekilde yaklaşma, hatta tecavüz gibi unsurların alındığı kaydedildi. Araştırmada, taciz kurbanlarının çok olmasına rağmen, birçoğunun yasal yollara başvurmak yerine sessiz kaldığı ya da işi bıraktığı belirtildi. Bunun arkasında yatan temel neden olarak taciz mağdurlarına destek eksikliği, delil toplamadaki yetersizlikler olarak gösterildi. Mağdurlardan yüzde 45,6'sının çeşitli vesilelerle tacizcilerle karşı karşıya geldiği ifade edilen ankette, bunlardan yüzde 34,3'ünün bu durumu iş yerinde yöneticilere aktardığı, yüzde 20 civarındaki bir oranın da polise yahut yasal yollara başvurduğu kaydediliyor. Öte yandan, katılımcıların yüzde 87,4'ü bu tür bir tacizle karşı karşıya kalmadığını ancak kalması durumunda tacizcilerini uyaracağını söylediği belirtilen araştırmada, yüzde 70'inin de bu durumu yetkili mercilere bildireceği ya da dava açacağını bildirdiği açıklandı. Bu tür bir tacize maruz kalan kadınların hadiseyi yetkililere bildirmesinin arkasında yatan neden olarak tacizcinin kendilerinden daha üst bir pozisyonda olması halinde bu bildirimden doğacak dedikoduculuk, işten çıkarılma, kıdem tenzili ya da ücretinin azaltılması gibi olumsuz sonuçlardan endişe ettiği kaydediliyor. Tacize uğrayanlardan sadece yüzde 5'lik bir kesimin nereye müracaat etmeleri gerektiğini bildikleri kaydedilen araştırmada, katılımcıların yüzde 45'i iş yerlerinde böyle bir durumla karşılaştıklarında müracaat edecekleri bir mekanizma olmadığını söylüyor. Pekin merkezli Yingkı Hukuk firmasından, kadınlarla ilgili konularda uzmanlaşan avukat Çın Vey, birçok taciz mağdurunun patronu ya da üst mevkilerde biri tarafından taciz edildiğinde işini kaybetme korkusuyla sessiz kaldığını belirtiyor.