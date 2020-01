Çin'de iş yapacaklara önemli tüyolar

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Halil İbrahim Topal, Çin ile iş yapmak isteyenlere, Çinlileri tanımak için bir ön araştırma yapılmasını önerdi ve \"İnternette yapacağınız küçük bir araştırma size Çin seyahatinizde birçok konuda avantaj sağlayacaktır\" dedi.

Çin, özellikle son dönemde uluslararası iş dünyasında hızla popüler hale gelmeye başladı. Çin kökenli firmalar uluslararası arenada boy gösteriyor. Birçok ülkeden farklı çok uluslu firma Çin’de yatırımlarını hızlandırıyor. Çin’in İpekyolu projesiyle daha çok iş insanı Çin’e seyahat etmeye başlıyor. Mazars Denge Çin Masası Koordinatörü Halil İbrahim Topal, binlerce yıldır ticaretin merkezlerinden biri olan Çin’e seyahatlerde dikkat edilmesi gereken \"küçük ama önemli tüyolar\" verdi.

\"Kartvizitinizi iki elinizle alıp verin; bu saygı göstergesidir\"

Çinlileri tanımak için bir ön araştırma yapılmasını öneren Topal, \"Çinliler sıcakkanlı ve yardımsever insanlardır\" dedi ve ekledi:

\"Türkiye’den ve diğer Batı medeniyetlerinden farklı birçok yönleri vardır.

\"İnternette yapacağınız küçük bir araştırma size Çin seyahatinizde birçok konuda avantaj sağlayacaktır.

\"İşinizle ilgili küçük bir detay vermek gerekirse kartvizitinizi iki elinizle verin ve muhatabınızın kartvizini iki elinizle alın; bu, bir saygı belirtisidir.

\"Aldığınız kartvizitleri asla bir kenara atmayın; dikkatlice okuyun, toplantı masasında önünüze özenle yerleştirin; toplantı bitiminde kartvizitleri itinayla dosyanıza yerleştirin.

\"Bu ve benzeri birçok önemli detayı internette yapacağınız bir araştırmayla rahatlıkla bulabilirsiniz.\"

\"Türkiye\'den küçücük hediye parayla çözülemeyecek birçok sorunu çözecektir\"

Çin\'in, Türkiye gibi, hediyeye önem veren bir medeniyet olduğunu belirten Topal, şunları söyledi:

\"Hediyenin büyüğü küçüğü olmaz diye düşünürler. Türkiye’yi hatırlatan, onları düşündüğünüzü gösterecek küçük birer hediyeyle birçok yerde (iş görüşmesi, otel lobisi, taksi şoförü vb.) muhatabınızın gönlünü kazanabilirsiniz.

\"Küçücük bir hediye ve sıcak bir gülümseme parayla çözemiyeceğiniz birçok sorunu çözmenizde size yardım edebilir. Ayrıca birilerini mutlu etmekten önemli bir şey olabilir mi?

\"Hediyenizi alırken Çin kültürüyle ilgili bazı konulara dikkat etmenizi öneririz.

\"Örneğin saat hediye etmek birçok Batı medeniyetinde hoş karşılanırken, Çin’de tam ters bir etki yaratır.

\"Neden mi? Örneğin Çin’de yeni ev almış bir arkadaşınıza duvar saati hediye etmek ölümü çağrıştırır...

\"Bu ve benzeri bazı püf noktaları öğrenmek için ön araştırma yapmanızda fayda var.\"

\"Çinliler için kırmızı güç ve şans demektir; beyaz ise ölümü çağrıştırır ve itici kabul edilir\"

Çin kültürünün dünyadaki en renkli kültürlerden biri olduğunu dile getiren Topal, \" Hem mecâzi anlamda hem de gerçek anlamda. Hal böyle olunca her rengin farklı bir anlamı oluyor. Çinliler için kırmızı güç ve şans demektir; beyaz ise ölümü çağrırtırır ve itici kabul edilir. Bu nedenle hediyelerinize, marka renklerinize, giyiminize dikkat etmenizi öneririz. Eğer marka iletişiminizde farklı renk kullanımları varsa Çin’e uygun olan renklerle yola çıkmanız çok daha faydalı olacaktır\" diye konuştu.

Bazı altyapı farklılıkları ve kısıtlamalardan dolayı cep telefonu, internet bağlantısı veya çeşitli uygulamaların Çin’de çalışmayabileceğini kaydeden Topal, bunun yanı sıra elektrik akımı vb. konular için önden hazırlık yapmak gerektiğini tavsiye etti.

\"Çin\'de toplu taşımayı kullanacaksanız, mutlaka gideceğiniz yerin durak adının Çincesini ve haritadan krokisini işaretleyin\" diyen Topal, şöyle devam etti:

\"Çin’de farklı bir alfabe kullanıldığı hepimizin mâlumu. Fakat Çin’e ilk kez gidenlerin genellikle atladığı bir konu var: Çince’nin farklı telaffuzları!

\"Genelde uluslararası meşhur otel zincirlerinde konaklayanlar \'Nasılsa herkes biliyor\' diyerek otellerinin adını Çinli taksi şoförlerine söylediğinde şok olur.

\"Çünkü dünyanın her yerinde olan bir oteli bir taksicinin nasıl olup da bilmediğini asla anlayamazlar.

\"Tabii ki 11 saatlik bir uçuşun ardından böyle tatsız süprizler yaşamak istemiyorsanız yapabileceğiniz birkaç cankurtaran küçük hazırlık var: otelinizin Çince adını ve adresini mutlaka basıp yanınızda taşıyın.

\"Telaffuz edemeyebilirsiniz ama Çince adını gösterdiğinizde herkes anlar.

\"Aynı şekilde toplantı için gideceğiniz her yerin adını mutlaka basın!

\"Toplu taşımayı kullanacaksanız mutlaka gideceğiniz yerin durak adının Çincesini ve haritadan krokisini işaretleyin. Bu şekilde çekeceğiniz sıkıntıları bir nebze olsun azaltabilirsiniz.\"

\"Çin’de konforlu ve güvenli bir seyahat için hızlı treni tercih edebilirsiniz\"

Eğer Çin’de şehirlerarası seyahat yapılacaksa zamanlamayı ve ulaşım yöntemini önceden belirlemek gerektiği uyarısında bulunan Topal, \"Çin, çok eski ve önemli bir medeniyettir ama zaman kavramı İsviçre’dekinden çok farklı olabilir. Bu nedenle uçak seyahatlerinizde aktarma olacaksa çok sıkışık program yapmamanızı ve uçuşlarınızın arasında birkaç saat beklemenizi tavsiye ederiz. Çin’de birçok şehir arasında konforlu ve güvenli bir seyahat için hızlı treni tercih edebilirsiniz. Hem dinlenip çalışmanıza olanak sağlar; hem de zamanında kalkar\" dedi.

Çin’de internet kullanımıyla ilgili düzenlemelerin alışılan birçok ülkeden farklı olduğunu aktaran Topal, \"Cep telefonunuzu bir kişisel paylaşım noktası (wireless hotspot) olarak kullanmaya alışıksanız size kötü bir haberimiz var: Çin’deki internet kullanım düzenlemeleri nedeniyle bu mümkün olmayabilir. Yine de hatırlatmak isteriz ki birçok alanda (otel, kafe, restoran) internet bağlantısı olduğu için işleriniz yarım kalmaz\" diye konuştu.

İş toplantısı sonrasında yemeğe gidildiğinde Çinlilerin fotoğraf çekilmesini önemsediğini aktaran Topal, \"\'Yediğiniz içtiğiniz size kalsın, gördüklerinizi anlatın\' bu atasözümüzün belki de en çok uygun düştüğü durum Çin seyahatleridir. Çin’de hatıra fotoğrafı çektirmek çok önemsenir. İş bağlanıtlarınızla toplantılarınız sonrası ya da sizi yemeğe davet ettiklerinde mutlaka fotoğraf çekilin ve mümkünse sonra bunları bir hatıra olarak basıp onlara hediye edin\" dedi.

\"Önce dostluk; sonra iş\"

Çinliler iş yemeğinde öncelikle iş konuşmazlar ve hesap ödetmezler\" diyen Topal şunları söyledi:

\"Çinli iş insanları için birlikte yenilen iş yemekleri çok önemlidir. Ne kadar yorgun olursanız olun iş yemeğiyle ilgili davetlere icabet etmenizi öneririz.

\"Çinliler için iş yemeği asla bir yemek ya da bir iş görüşmesi değildir. Bunların toplamından fazlasıdır.

\"Çinliler misafirlerini (ve müstakbel iş ortaklarını) yemekte tanırlar. Çin’deki konukseverliğin ve binlerce yıllık geleneklerin bir sonucu olarak misafire hesap ödetilmez.

\"Ne kadar tanıdık bir özellik değil mi? Yemeğe oturduğunuzda mutlaka havadan sudan konuşarak başlayın.

\"Varsa hediyelerinizi sunun. Sonrasında Çinli ev sahibiniz uygun gördüğü bir noktada konuyu işe getirecektir. Önce dostluk; sonra iş. Her şeyin bir sırası var!.\"

\"Çinliler mutlaka kapıya kadar uğurlar hatta valizlerini taşırlar\"

Çinliler için konuklarını karşılamak kadar uğurlamanın da önemli ve hatta törensel bir şey olduğunu vurgulayan Topal, \"Ziyaretinizden memnun kaldığınızdan emin olmak isterler. Toplantılarınız veya pazarlıklarınız ne kadar hararetli geçerse geçsin sıcak bir gülümsemeyle karşıladıkları gibi sıcak bir gülümsemeyle uğurlamak isterler. Çinliler, değer verdikleri kişileri ofislerinde mutlaka kapıya kadar uğurlarlar ve hatta bazen –abartılı gibi görünse de- valizlerini taşırlar\" dedi. (Fotoğraflı)