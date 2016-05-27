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Yaşam
Deutsche Welle

Çin'de ırkçı deterjan reklamına tepki

Çin'de bir çamaşır deterjanı firmasının, siyahi bir adamı beyaz yaptığı ırkçı reklam internette büyük tepki gördü.

27 Mayıs 2016 21:05


Çinli Shanghai Leishang firmasının hazırladığı reklam, ırkçı olduğu gerekçesiyle internet üzerinde, özellikle de ABD’de büyük tepki gördü. Reklam filminde siyahi bir genç, çamaşır makinesinde daha açık tenli bir Asyalıya dönüştürülüyor.

Reklam filmi, Asyalı genç bir kadının yanına çağırdığı siyahi gencin, ağzına deterjan kapsülünü yerleştirip, çamaşır makinesine atmasıyla başlıyor. Siyahi genç, yıkama işleminin tamamlanmasıyla makineden üstündeki giysileri temizlenmiş açık tenli bir Asyalı olarak çıkıyor.

Reklam internette büyük tepki gördü. ABD'de yayınlandığı internet sitelerine, reklamın ırkçı olduğuna dair eleştiriler yağdı.

Amerikan vox.com haber portalında da reklamın altına, reklamın tamamen ırkçı olduğu ve aynı zamanda Çin'de ten rengine yönelik yaklaşımın çok kötü boyutlara ulaşabileceği yorumları yapıldı.

Reklamın Çin'de ise tepki görmediği belirtiliyor. Sosyal medya üzerinden reklama dair neredeyse hiç yorum yapılmadığı ve en popüler internet sitelerinden olan Youku'da 2 binden az kişi tarafından izlendiği belirtiliyor.

Shanghai Leishang firması ise konuya dair açıklama yapmadı. Reklam spotu daha önce İtalya'da hazırlanan bir reklam ile aynı müzik ve efektlere sahip. Ancak İtalyan reklamda, çamaşır makinesine atılan beyaz bir adam, siyahi bir genç olarak makineden çıkarılıyor. Reklamın sloganı ise "renkli daha iyi".

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Shanghai LeishangABDAsyalıyaAsyalıYoukuLeishangDeutsche Welle Türkçe DW/AFP GA/BW

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