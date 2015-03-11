Çin'de internetten 30 bin dolara bebek satılıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği sayılara göre Çin'de her yıl 20 bin kadar çocuk kaçırılıyor ve bu çocukların çoğu evlat edinmek isteyen kişilere satılıyor.

Çin'de bir çocuğu evlatlık vermek için ilan yayımlamak yasa dışı değil. Ancak bebeği veya çocuğu satmak, yasa dışı.

BBC muhabiri Martin Patience'ın da katıldığı araştırmada, internette açıkça satılık olduğu belirtilen bir bebek ilanı bulundu. İlanda 8 aylık sağlıklı bir kız olduğu belirtilen bebeğin 30 bin dolara satılık olduğu belirtiliyordu.

Bebeği satan kişiyle temas kuran BBC ekibine, video görüşmesiyle bebek gösterildi. Bebeği satan, evli olmadığını ve üç çocuğu olduğunu söyleyen kadın, çocuklarına bakamaz halde bulunduğunu anlattı.

Söz konusu kadının söylediklerini doğrulamak mümkün olmadığından, BBC ekibi, aldığı bilgileri Çin yetkililerine aktardı.

BBC muhabiri Martin Patience, Çin'deki çocuk ticaretini, ülkedeki çocuksuz çiftlerin beslediğini belirtiyor.

Geçen yıl polisin düzenlediği tek bir baskında 1000'i aşkın çocuk taciri tutuklanmış ve 400'e yakın bebek kurtarılmıştı.

En ciddi vakalarda çocuk ticareti yapan kişilere idam cezası veriliyor.

Ancak bu konuda kampanya yürütenler, "Hükümet çocuk satın alanlara daha ağır ceza vermeye başlamazsa, karaborsa büyümeye devam edecek." diyor.