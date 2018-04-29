Çin'de internette açık artırma ile iki Boeing uçak satıldı

Çinli online alışveriş ve müzayede sitesi Taobao, online açık artırmada çıtayı gökyüzüne çıkardı. İki adet Boeing 747 tipi uçak, internet sitesinde 48 milyon dolara (320 milyon yen) satıldı.

Jumbo jetler iflas etmiş bir kargo şirketine aitti ve iflası yürüten mahkeme yıllardır uçakları satmaya uğraşıyordu.

Uçakları satabilmek için daha önce 6 kez müzayede düzenlendi. Sonuç alınamayınca uçakların internet üzerinden açık artırmaya çıkarılmasına karar verildi.

En fazla teklifi veren Çinli SF Havayolları, 25 potansiyel alıcıyı geride bırakarak uçakların yeni sahibi oldu.

Online açık artırmanın düzenlendiği Taobao, dünyanın en büyük internetten alışveriş şirketi Çinli Alibaba'ya ait.

Uçaklar kargo şirketinin Eylül 2013'te ifals etmesinden bu yana Şangay ve Şenzen'deki hangarlarda tutuluyordu.

Şirkete ait satılmayı bekleyen bir adet daha kargo uçağı var. Çin resmi ajansı Şinhua, açık artırmaya sadece bir kişinin kayıt olması nedeniyle bu uçağın satılamadığını duyurdu.

Online satış ve müzayede sitelerinde daha önce de alışılmadık ürünlerin satıldığı olmuştu.

2006'da eBay'de bir süperyat 85 milyon dolar depozito karşılığı satılmıştı. Bu satış eBay'in şu ana kadarki en yüksek fiyatlı açık artırması rekorunu elinde tutuyor.