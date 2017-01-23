Çin'de internet kullanıcısı Avrupa nüfusu kadar

Çin 1 milyar 370 milyorn nüfusuyla dünyanın en kalabalık nüfusa sahip ülkesi. Son açıklanan istatistiklere göre de ülkenin yüzde 53,2'si, yani 731 milyon Çinli internet kullanıcısı. Çin'de internet kullananların sayısı neredeyse Avrupa'nın genelindeki nüfus toplamına eşit.

Çin İnternet Merkezi'nin (CNNIC) açıkladığı rakamlara göre geçen seneye oranla internet kullanıcılarının sayısında yüzde 6,2'lik bir artış var. Bu artışın ülke nüfusundaki karşılığı 43 milyon. Bu sayı neredeyse İspanya'nın nüfusuna eşit.

CNNIC'in açıkladığı rapora göre internet kullanıcılarının yüzde 95,1'i interneti cep telefonu üzerinden kullanıyor.

Çin öte yandan internet sansürünün en yaygın uygulandığı ülkelerden biri. Ülkede Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının yanı sıra alternatif haber kaynaklarına da erişim kısıtlanıyor. Ülkede medyanın ve kişilerin sosyal ağlar üzerindeki aktiviteleri yakından takip ediliyor.

Ancak yine de internetin Çin ekonomisindeki rolü büyük. Çin hükümeti, ekonomiyi canlandırmak için internet alanında faaliyet gösterecek yeni girişimleri destekliyor ve internet ticaretini geliştirmek için çalışmalarda bulunuyor.

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AFP/MY/HS