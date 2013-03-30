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Bilim / Teknoloji

Çin'de intenet sansürü tam hız

Yapılan araştırmaya göre, sosyal medya sitelerinde hükümet politikalarına aykırı paylaşımların yüzde 30'unun yarım saat içerisine silindiği ortaya çıkartıldı

30 Mart 2013 12:23

Bilgisayar uzmanları Jed Crandell ve Dan Wallach yaptıkları araştırmada Çin'deki sosyal medya sitelerinde hükümet politikalarına aykırı paylaşımların yüzde 30'unun yarım saat içerisine, yüzde 5'inin ise 5 dakika içerinde sansüre takılarak silindiğini ortaya koydu.

Hürriyet Gazetesi'nden Birce Bora'nın haberine göre, Çin’de Twitter’ın karşılığı olan ve 300 milyon kullanıcısı olan Sina Weibo adlı internet sitesinde her yarım saatte onbinlerce mesajın hükümete bağlı sansürcüler tarafından silindiği belirtildi. İnternet sitesini bir ay boyunca inceleyen araştırmacılar, Suriye’deki ayaklanmalardan, Çin hükümetinin yaptığı hatalardan, yargı bağımsızlığından ve düşünce özgürlüğünden bahseden paylaşımların en çabuk silinenler olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma grup seks ve tek çocuk politikası ile ilgili paylaşımların da sansüre takıldığını gösterdi.

Çin internetin en yoğun olarak kontrol edildiği ülkelerden biri. Sistematik olarak interneti sansürleyen Çin hükümeti, kendi politikalarına uymayan siteleri engelleyerek Çin'li muadillerini devreye sokuyor.

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