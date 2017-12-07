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Dünya

Çin’de insansız hava aracı düşürüldü

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Hindistan’a ait bir insansız hava aracı Çin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldü

07 Aralık 2017 18:00

Mergim Özdamar / İstanbul, 7 Aralık (DHA) – Hindistan’a ait bir insansız hava aracı Çin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürüldü.
Çin ordusundan yapılan açıklamada, olayın ülkenin toprak egemenliğini ihlal ettiği iddia edildi.
Çin Savunma Bakanlığı Hindistan’dan gelen insansız hava aracının Çin topraklarına düştüğünü açıkladı.
Çin Batı Bölgesi Komutanlığı’ndan Zhang Shuili’nin yaptığı açıklamaya göre Çin hava sahasına “saldırı” yaptığı kabul edilen araç düşürüldükten sonra Çin sınır birlikleri tarafından kimlik doğrulaması yapıldı.
Kazanın tam yeri belirtilmedi.
Çin ordusunun batı bölgesi Tibet\'in Hindistan\'la sınır bölgesi ve Ladakh bölgesi dahil olmak üzere 3488 kilometrelik Gerçek Kontrol Hattı\'nın hemen hemen tamamını kapsıyor.
Hindistan Savunma Bakanlığı’ndan henüz bir yanıt gelmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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