Çin'de insan hakları aktivistine 3 yıl hapis cezası



Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, insan hakları aktivisti Zhai Yamin, Tianying kentindeki yetkili mahkeme tarafından izinsiz protesto gösterileri organize ettiği gerekçesiyle 'devleti yıkma girişimi' suçlamasından 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zhai'nin cezası ertelendi. Zhai'nin kendisine yönelik suçlamaları kabul etmesi ve Çin'in ünlü insan hakları avukatları Zhou Shifeng ve Li Hepin'e karşı açıklamalar yapması nedeniyle daha düşük bir cezaya çarptırıldığı ifade edildi.

Zhai'ye aynı zamanda, 2014 yılında düzenlenen dört protesto gösterisi sırasında slogan atma ve elindeki dövizleri kaldırma suçları yöneltildi. Hakimler, Zhai'nin 'kamuya açık alanlarda yasadışı ve provokatif gösterilere katıldığı ve ulusal yasal düzeni zedelediğine' hükmetti. Mahkemenin kararında, Zhai'nin diğer çok sayıda insan hakları aktivisti ile birlikte 'devleti yıkma' amacı güttüğü ifade edildi. İnsan hakları aktivistine karşı kullanılan kanıtlar arasında ise protesto dövizleri, kitaplar, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

Zhai, geçen yıl Çin'de bir dizi avukat ve insan hakları savunucusuna yönelik gözaltı dalgası sırasında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan yaklaşık 200 kişiden 10'u 'devleti yıkma' suçlamasından tutuklu yargılanıyor. Davaların bu hafta görülmesi bekleniyor.

Çin rejimi, insan hakları savunucuları, avukatlara ve aydınlara yönelik sert tutumu ile biliniyor. Çin, uluslararası alanda da ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilere maruz kalıyor.