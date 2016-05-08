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Dünya
Deutsche Welle

Çin’de heyelan: 34 işçi toprak altında

Çin’in Fujian eyaletinde meydana gelen heyelanda 34 inşaat işçisi toprak altında kaldı.

08 Mayıs 2016 17:40


Yoğun yağış sonrası meydana gelen heyelanda, inşaat işçilerinin geçici olarak kaldıkları barınak toprak altında kaldı. 7 kişi enkaz altından canlı çıkartılırken, toprak altında kalan 34 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İşçilerin Taining Dağları’nın kenarında kurulan hidroelektrik santrali inşaatında çalışmak üzere orada bulundukları kaydediliyor. Yaklaşı 100 bin metreküp çamur ve moloz kütlelerinin harekete geçerek santral şantiyesinin bir bölümünü yuttuğu belirtiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping işçilerin canlı olarak çıkartılması için arama kurtarma ekiplerinden “olabilecek en büyük çabayı” göstermelerini istedi.

Çin'in sanayi kenti Shenzhen'de aralık ayında meydana gelen toprak kaymasında aralarında iki işçi yurdunun da olduğu 30'dan fazla bina yok olmuştu. 58 kişinin hayatını kaybettiği faciada 25 kişi kayıp olarak kayıtlara geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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