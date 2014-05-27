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Dünya

Çin'de hava kirliliği nedeniyle 6 milyon araç trafikten men edilecek

Hava kirliliğiyle mücadele için egzoz emisyon standartlarına uymayan araçlar bu yıl sonuna kadar trafikten men edilecek

27 Mayıs 2014 14:53

Çin hava kirliliğine karşı somut adımlar atıyor. Çin hükümetinden yapılan açıklamada, egzoz emisyon standartlarına uymayan araçlar için zorunlu olarak uygulanacak kurala göre, araçların bu yıl sonuna kadar trafikten çıkarılacağı belirtildi. Trafikten men edilecek araçların yüzde 20'sinin, hava kirliliğinin en yoğun görüldüğü Pekin ve Tienjin kentleriyle Hıbey eyaletinde olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Çin Devlet Konseyi önlemlerin bir sonraki aşamasının gelecek yıl yürürlüğe gireceğini, ülkenin özellikle ekonomik olarak gelişmiş bölgelerinde 5 milyon aracın daha trafikten men edilmesinin planlandığını duyurdu. 

Ülkedeki çevre otoritelerinin raporlarına göre, başkent Pekin'deki hava kirliliğinin yüzde 31,1'i araçların egzozlarından kaynaklanıyor.

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