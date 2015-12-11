Çin'de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı

Çin'in Pekin kentinde her gün etkisini artıran hava kirliliği ile mücadelede aldığı önlemleri üst seviyeye çıkardı.

Pekin'de hafta başında etkili olmaya başlayan yoğun hava kirliliği nedeniyle perşembe öğlene kadar kırmızı alarm verilmişti. Alarm süresince okullar kapanırken, 3 bin 500 inşaat alanında çalışmalar askıya alınmış ve 2 binden fazla fabrikada üretime ara verilmişti.

Şinhua ajansının haberine göre, Pekin Belediye Başkan Yardımcısı Li Şışiang, başkentte hava kalitesi gözlem istasyonu sayısının artırılacağını bildirdi.

Hava kalitesini artırmak amacıyla inşaat alanlarındaki tozun kontrolü, trafikteki araç sayısının kısıtlanması, kömür tüketiminin azaltılması ve endüstriyel kirliliği önleme planı üzerinde çalışıldığını kaydeden Li, 2013-2017 arası hava kirliliğiyle mücadele için Pekin'e ayrılan bütçenin 770 milyar yüen (120 milyar dolar) olduğunu söyledi.

Öte yandan, Asya Kalkınma Bankasının da Pekin'deki hava kirliliğini azaltmaya yönelik Çin'e 300 milyon dolarlık krediyi onayladığı, kredinin bir kısmının Pekin'in komşu kenti Tiancin ve Hıbey eyaletine ayrılacağı açıklandı.

Pekin'de hafta başında etkili olmaya başlayan yoğun hava kirliliği nedeniyle perşembe öğlene kadar kırmızı alarm verilmişti. Alarm süresince okullar kapanırken, 3 bin 500 inşaat alanında çalışmalar askıya alınmış ve 2 binden fazla fabrikada üretime ara verilmişti.

Dünyanın en kirli şehirlerine sahip Çin'de, su ve hava kalitesi başta olmak üzere çevre koşullarının "kritik seviyede" olduğu ifade ediliyor.

Çin hükümeti, özellikle geçen yılın başından beri çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki büyük şehirlerin çoğu, aynı zamanda dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.