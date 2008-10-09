Çin’de hastaneye kaldırılan çocuk sayısı 47 bine yaklaştı

Çin'de melaminli süt ürünleri skandalı

Çin'de şekerde melamin tespit edildi

Çin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, Çin'deki hastanelerde 10 bin 666 zehirlenen çocuğun bulunduğu, daha önce hastaneye kaldırılan 36 bin 144 çocuğun taburcu edildiği belirtildi.Açıklamada, böylece melaminli süt ve süt ürünleri tüketmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çocukların sayısının 46 bin 810 olduğu kaydedildi.Bakanlığın 21 Eylülde yaptığı açıklamada, aynı nedenle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı 14 bin 471 olarak verilmişti.Çin'de, bebek mamalarına eklenen melamin yüzünden 4 çocuk öldü.