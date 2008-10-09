T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çin’de hastaneye kaldırılan çocuk sayısı 47 bine yaklaştı

Çin'de melamin karışmış süt ve süt ürünlerini tükettiği için hastaneye kaldırılan çocukların sayısının yaklaşık 47 bin olduğu bildirild

09 Ekim 2008 03:00

Çin'de melamin karışmış süt ve süt ürünlerini tükettiği için hastaneye kaldırılan çocukların sayısının yaklaşık 47 bin olduğu bildirildi.

Çin'de melaminli süt ürünleri skandalı

Çin'de şekerde melamin tespit edildi

Çin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, Çin'deki hastanelerde 10 bin 666 zehirlenen çocuğun bulunduğu, daha önce hastaneye kaldırılan 36 bin 144 çocuğun taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece melaminli süt ve süt ürünleri tüketmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çocukların sayısının 46 bin 810 olduğu kaydedildi.

Bakanlığın 21 Eylülde yaptığı açıklamada, aynı nedenle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı 14 bin 471 olarak verilmişti.

Çin'de, bebek mamalarına eklenen melamin yüzünden 4 çocuk öldü.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24