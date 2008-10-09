Çin’de hastaneye kaldırılan çocuk sayısı 47 bine yaklaştı

Çin'de melamin karışmış süt ve süt ürünlerini tükettiği için hastaneye kaldırılan çocukların sayısının yaklaşık 47 bin olduğu bildirildi. Çin'de melaminli süt ürünleri skandalıÇin'de şekerde melamin tespit edildi
Çin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, Çin'deki hastanelerde 10 bin 666 zehirlenen çocuğun bulunduğu, daha önce hastaneye kaldırılan 36 bin 144 çocuğun taburcu edildiği belirtildi.
Açıklamada, böylece melaminli süt ve süt ürünleri tüketmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan çocukların sayısının 46 bin 810 olduğu kaydedildi.
Bakanlığın 21 Eylülde yaptığı açıklamada, aynı nedenle hastaneye kaldırılan çocukların sayısı 14 bin 471 olarak verilmişti.
Çin'de, bebek mamalarına eklenen melamin yüzünden 4 çocuk öldü. (AA)