Çin'de göçmen işçilerin yaşadığı binalar çöktü: 22 ölü

Çin devlet ajansı Şinhua, Zhejiang eyaletinde bulunan Wenzhou kentinde dört binanın çöktüğünü bildirdi.

Binaların 1970'lerde köylüler tarafından inşa edildiği ve oldukça kötü durumda oldukları belirtildi.

Bu binalar, oda fiyatları ucuz olduğu için genellikle göçmen işçiler tarafından tercih ediliyordu.

China News Service'a konuşan görgü tanığı Guo Lin, "Ucuz kira uğruna hayatlarını kaybettiler. Çok korkunç bir durum" dedi.

Altı kişi enkaz altından canlı çıkarıldı.

Global Times'a göre canlı çıkarılanlar arasında, hayatını kaybeden anne ve babasının sarılarak koruduğu bir kız çocuğu da yer alıyor.