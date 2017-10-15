Çin’de gerçekleşen Afrika’yla ilgili sergiye tepkiler büyüyor, fotoğraflar kaldırıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ekim (DHA) –

Çin’de ünlü fotoğrafçı Yu Huiping’in portrelerinden oluşan ve Afrikalı insanlarla benzetildikleri hayvanların yanyana sergilendiği ‘This is Africa’ adlı fotoğraf sergisine sosyal medyada tepkiler büyüyor. Müze tepkilerin ardından fotoğrafları kaldırdı ve “İyi niyet ve içtenliğimizi ifade etmek için fotoğrafları kaldırdık” açıklaması yaptı.

Önce Nijeryalı Edward E. Duke adlı kullanıcının Instagram hesabından (@eddydizzle) paylaşılan bir video, ardından Çin’de yaşayan Ghana’lı Youtuber Wode Maya’nın paylaştığı bir video sosyal medya platformlarında #Respect4Africa (Afrika’ya saygı göster) hashtag’i ile paylaşılmaya başladı. Edward E. Duke paylaşımında “Wuhan’daki müzede Çin sadece belirli bir ırkın fotoğraflarını vahşi hayvanlarla birlikte sergiliyor. Neden?” yazmıştı. Ghana’lı Wode Maya ise videosunda öfkesini dile getirerek Afrikalı yöneticileri tepki göstermeye çağırdı.

Görüntü dökümü

- Wode Maya adlı Youtube kullanıcısının kanalından paylaştığı video