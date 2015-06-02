Çin'de gemi battı, 400 kişi kayıp

Resmi haber ajansı Şinhua'ya göre 450'den fazla yolcuyu taşıyan gemi kötü

hava şartları yüzünden battı. Geminin kurtarılan kaptanı, aniden çıkan kasırga

nedeniyle geminin birkaç dakika içinde battığını söyledi. Yetkililer ölü sayısı

konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak 400'den fazla kişinin kayıp

olduğu belirtildi. Çin devlet televizyonu dalgıçların kurtarma çalışmalarına

devam ettiğini bildirdi. Gemi ülkenin doğusundaki Nanjing şehrinden

güneybatıdaki Chongqing'e seyahat ediyordu. Gemideki yolcuların

tamamının Çinli turistler olduğu tahmin ediliyor. Yolcuların çoğunun 50-80

yaşları arasında olduğu belirtiliyor.

Hubei Ribaro gazetesi, "Doğu Yıldızı" adlı geminin battığı sırada rüzgar

hızının saatte 120 kilometreye vardığını belirtti. Ancak Şinhua bu haberi

doğrulamadı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang kazanın ardından olay yerine giderek

incelemelerde bulundu. Başbakanın Ulaştırma Bakanlığı'na kurtarma

çalışmaları için bütün olanakların seferber edilmesi talimatını verdiği

açıklandı.



