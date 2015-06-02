T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Çin'de gemi battı, 400 kişi kayıp

Çin'de 450'den fazla yolcu taşıyan bir gemi Yangtze Nehri'nde battı. 400'den fazla kişi kayıp.

02 Haziran 2015 11:35

Resmi haber ajansı Şinhua'ya göre 450'den fazla yolcuyu taşıyan gemi kötü
hava şartları yüzünden battı. Geminin kurtarılan kaptanı, aniden çıkan kasırga
nedeniyle geminin birkaç dakika içinde battığını söyledi. Yetkililer ölü sayısı
konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak 400'den fazla kişinin kayıp
olduğu belirtildi. Çin devlet televizyonu dalgıçların kurtarma çalışmalarına
devam ettiğini bildirdi. Gemi ülkenin doğusundaki Nanjing şehrinden
güneybatıdaki Chongqing'e seyahat ediyordu. Gemideki yolcuların
tamamının Çinli turistler olduğu tahmin ediliyor. Yolcuların çoğunun 50-80
yaşları arasında olduğu belirtiliyor. 

Hubei Ribaro gazetesi, "Doğu Yıldızı" adlı geminin battığı sırada rüzgar
hızının saatte 120 kilometreye vardığını belirtti. Ancak Şinhua bu haberi
doğrulamadı.

Çin Başbakanı Li Kıçiang kazanın ardından olay yerine giderek
incelemelerde bulundu. Başbakanın Ulaştırma Bakanlığı'na kurtarma
çalışmaları için bütün olanakların seferber edilmesi talimatını verdiği
açıklandı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Yangtze NehriNanjingChongqingHubeiRibaroYıldızı34;Başbakanı KıçiangUlaştırma BakanlığıDeutsche Welle Türkçe dpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24