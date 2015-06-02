Çin'de gemi battı, 400 kişi kayıp

Resmi haber ajansı Şinhua'ya göre 450'den fazla yolcuyu taşıyan gemi kötü
hava şartları yüzünden battı. Geminin kurtarılan kaptanı, aniden çıkan kasırga
nedeniyle geminin birkaç dakika içinde battığını söyledi. Yetkililer ölü sayısı
konusunda resmi bir açıklama yapmadı. Ancak 400'den fazla kişinin kayıp
olduğu belirtildi. Çin devlet televizyonu dalgıçların kurtarma çalışmalarına
devam ettiğini bildirdi. Gemi ülkenin doğusundaki Nanjing şehrinden
güneybatıdaki Chongqing'e seyahat ediyordu. Gemideki yolcuların
tamamının Çinli turistler olduğu tahmin ediliyor. Yolcuların çoğunun 50-80
yaşları arasında olduğu belirtiliyor.
Hubei Ribaro gazetesi, "Doğu Yıldızı" adlı geminin battığı sırada rüzgar
hızının saatte 120 kilometreye vardığını belirtti. Ancak Şinhua bu haberi
doğrulamadı.
Çin Başbakanı Li Kıçiang kazanın ardından olay yerine giderek
incelemelerde bulundu. Başbakanın Ulaştırma Bakanlığı'na kurtarma
çalışmaları için bütün olanakların seferber edilmesi talimatını verdiği
açıklandı.