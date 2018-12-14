Çin'de gayrimenkul yatırımları 11 trilyon yuana ulaştı

İstanbul, 14 Aralık (DHA) - Çin\'de ticari ve konut amaçlı gayrimenkul yatırımları 2018 yılının ilk 11 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 artarak 11 trilyon yuan (1.6 trilyon dolar) düzeyine ulaştı. Ocak-Ekim döneminde de yatırımlar yüzde 9.7 artmıştı.

Ocak-Kasım döneminde inşaat başlangıçlarında artış ilk 10 aydaki yüzde 16.3\'ten yüzde 16.8\'e yükseldi.

Kasım ayında Çin\'de konut satılarında büyüme de bir önceki aya göre toparlandı. Değer olarak konut satışları Kasım ayında yüzde 13 arttı. Ekim ayında artış yüzde 9.0 olmuştu.

Yılın ilk 11 ayında konut satışlarında büyüme ise Ocak-Ekim dönemindeki yüzde 15\'ten yüzde 14.8\'e geriledi.