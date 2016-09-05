Çin'de G20 bilançosu



Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 20 ülkesinin yanı sıra davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren Çin'deki G20 Liderler Zirvesi'nde uluslararası gündemdeki birçok konu görüşüldü.

İki gün boyunca devam eden görüşmelerde dünya ticaretinden mültecilere, Suriye'den Ukrayna'ya bölgesel kriz merkezleri ele alındı.

Görüşmelerde Suriye'de ateşkes için henüz bir uzlaşma sağlanamadı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la iki gündür yaptığı birden fazla görüşme ve ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katıldığı diğer ikili görüşmeler de bu sonucu değiştiremedi.

ABD Başkanı Obama, Rusya ve ABD arasındaki görüşmeleri "Karşılıklı güvene yönelik mevcut eksiklikler nedeniyle sert müzakereler" diye niteledi. Putin ise Suriye konusunda önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu kaydetti. İki ülke arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde de devam edilmesi öngörülüyor.

Bununla birlikte Almanya Başbakanı Angela Merkel de Rusya'ya Halep'te bir ateşkes çağrısını yineledi. İnsanların çektiği acılara bakıldığında zamanın daraldığının açık olduğunu kaydeden Merkel, "İnsani yardım ulaştırılmasının temel yapısını oluşturmak için daha uzun süreli bir ateşkese ihtiyacımız var" diye konuştu. Merkel, Putin'in bunda büyük etkisi olduğunu kaydetti.

Mülteciler ve Merkel

İzlediği mülteci politikası nedeniyle ülkesinde baskı altında olan Merkel, bu konunun Hangcou'da ele alınmasını sağlayan liderlerin arasında başı çekti. Sonuç bildirgesinde mülteci krizi tüm G20 ülkelerince küresel sorun olarak tanımlandı. Ancak mültecilere yardım için somut rakamlar ifade edilmedi.

Türkiye ve İncirlik ziyareti

Merkel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ikili görüşmede bulundu. Görüşmeden Alman vekillerin İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaretine Ankara'nın yakında izin vereceği beklentisi çıktı. Federal Meclis'in aldığı Ermeni soykırım kararı nedeniyle iki ülke arasında başlayan gerilimin böylece yakında bitmesi bekleniyor.

Ukrayna krizi

Uzur süredir devam eden bu soruna çözüm bulunması konusunda da liderler arasında yapılan birçok görüşmeye rağmen bir ilerleme sağlanamadı. Merkel, bölgede yaşanan sorunları Putin'le birlikte gözden geçirdi. Geçen yılın şubat ayında Minsk'te varılan mutabakat uyarınca ağır silahların cepheden çekilmesi ve Doğu Ukrayna'da seçimlerin yapılması kararlaştırılmıştı. Bunlar hâlâ hayata geçirilemedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Putin'le görüştükten sonra önümüzdeki haftalarda "Normandiya formatında" bir Ukrayna zirvesi yapılacağını açıkladı. Bu zirveye Hollande, Merkel, Putin ve Ukrayna lideri Petro Poroşenko'nun katılımı öngörülüyor.

Ekonomik büyüme ve adaletsizlik

Çin'de öne çıkan başlıklardan biri de ekonominin canlandırılması, ticaretin geliştirilmesi ve bu sırada kimsenin geride bırakılmamasıydı. Büyüme konusunda 1 Aralık'ta G20 dönem başkanlığını üstlenecek Almanya'nın hayata geçireceği bir eylem planı belirlendi.

Brexit endişeleri

Brexit kararının dünya ekonomisini olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor. Ancak G20 liderleri bu konuda daha rahat bir tavır sergilediler. Ayrılık kararına rağmen Avrupa Birliği ile Büyük Britanya'nın yakın ilişkilerinin devam edeceği beklentisi vurgulandı.