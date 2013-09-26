Çin'de Facebook serbest bölgede kullanılabilecek

Facebook ve Twitter gibi Batı merkezli sosyal medya ağlarını yasaklayan Çin, uyguladığı yasağı bir nebze olsa da hafifletti. Çin basını, sosyal ağların Şanghay’daki serbest ticaret bölgesinde erişime açılacağını duyurdu.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, hükümet yabancı telekomünikasyon şirketlerine serbest ticaret alanında internet hizmetleri sunmaları için de kapı aralayacak.

Facebook ve Twitter, Pekin hükümeti tarafından 2009 yılında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşanan şiddetli ayaklanmalar esnasında bloke edilmişti. Politik konularak son derece hassas olan Çin Komünist Partisi, geçtiğimiz yıl eski başbakan Wen Jiabao’nun ailesinin mal varlığı hakkında yaptığı haberler nedeniyle New York Times gazetesinin web sitesine de erişimi kesmişti.

Reuters’ın haberine göre, kısa süre önce kullanımı onaylanan Şanghay Serbest Ticaret Bölgesi, yuan para biriminin tahvil edilebilme ve faiz oranlarının daha fazla liberalleşmesi adıan bir test yatağı olarak kullanılmak isteniyor.

Yabancıları iyi hissettirmek için

Securities Times gazetesinin verdiği bilgiye göre, serbest ticaret bölgesi 29 Eylül’de hayata geçecek.

South China Morning Post, adı açıklanmayan hükümet yetkililerine dayandırdığı haberinde, ‘serbest ticaret bölgesinin yabancıları evlerinde hissettirmeyi amaçladığını, Facebook ve Twitter’a giremedikleri sürece Çin’in geri kalanı hakkında da olumsuz düşünce edinebileceklerini’ belirtti.

Facebook, Twitter ve New York Times, konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, 5 milyar kişiye internet erişimi sağlamayı amaçlayan ‘internet.org’ adlı projesinin başarıya ulaşması için Çin’deki internet yasakları ve sansürün kalkması gerektiğini belirtmişti.