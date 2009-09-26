Çin'de dört kanatlı dinozor fosili bulundu

Çin'de 155 milyon yıllık tüylü ve dört kanatlı küçük dinozor fosili bulundu.

Nature dergisinin son sayısındaki makaleye göre, Çinli paleontolog Şing Şu ve çalışma arkadaşları, kuzeydoğudaki Liaoning vilayetinin Tiaojişan yöresinde eksiksiz dinozor fosili buldu.

Yeni türün, şimdiye kadar bilinen en eski tüylü dinozor "archaeopterix"ten daha eskilere gittiği anlaşıldı.

"Anchiornis huxleyi" adı verilen yeni dinozor türünün, "teropodlar" olarak adlandırılan ve kuşlarla akraba oldukları düşünülen familya içinde yer aldığı belirtildi.

"Archaeopterix"ten daha eski dinozorların tüysüz oluşu, evrim zincirinde eksik halka olduğunu akla getiriyor. "Anchiornis huxleyi"nin özellikle ayak civarının bol tüylü oluşunun, evrime yeni bakış açısı getirebileceği düşünülüyor.

Araştırmacılara göre, ön ve arka ayakların alt kısımlarıyla kuyruktaki tüyler, dört kanat ortaya çıkması sonucunu doğurdu. Ancak büyük tüyler, sonraki kuş evrimi sırasında daha da büyürken, arka kanatların tüyleri küçüldü veya kayboldu.