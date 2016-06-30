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Yaşam

Çin’de dinozor kanatları bulundu

Fosilleşen kehribar taşının içinde bulunan dinozor kanatlarının yanında; deri, kemikler ve pençelerinde olduğu açıklandı

30 Haziran 2016 22:31

Çin’de yaklaşık yüz milyon yıl önceden kalma dinozor kanatları bulundu.

Bilim insanlarının söylediğine göre bulunan örnek, antik bir kuş benzeri canlıya varlığa ait şimdiye kadar bulunmuş en “canlı” kanıt. Bulunan örnek, soyu tükenen kuş benzeri dinozorların bugünün kuşlarına benzediğini ancak kanatlarının ucunda diş ve pençelerinin olduğunu gösteriyor. Modern kuşlar ile soyu tükenen bu tür arasındaki pek çok çarpıcı benzerlik mevcut, en başta da tüylerin yapısı.

Telegraph'ın haberine göre; bugüne kadar ağaç reçinesinden fosilleşen kehribar taşının içine gömülü halde bulunan kanatlar, taşın içerisinde yıllardır korundukları için son derece detaylılar. Çin Üniversitesinden Dr. Xing Lida, “Sadece tüyler değil, deri, kemikler ve pençeler de var” dedi. “Bu da bize bu hayvanları çok daha detaylı bir biçimde incelemek için eşsiz bir fırsat veriyor.”

 

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