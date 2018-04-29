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BBC Türkçe

Çin'de deprem: En az 13 ölü

Çin'in güneybatısındaki Sichuan bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ölü sayısının artabileceği belirtiliyor. Deprem 700 km uzaklıktaki yerlerden de hissedildi.

29 Nisan 2018 20:30

Çin'in güneybatısındaki Sichuan bölgesinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Deprem yerel saatle 21.20'de 10 km derinlikte meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin merkez üssünün, nüfusun daha seyrek olduğu kuzey Sichuan olduğunu duyurdu.

Yerel medya ölü sayısının artabileceğini belirtiyor. Bölgeden gelen görüntülerde bazı binaların yıkıldığı görülüyor.

AFP, Çin Ulusal Felaketle Mücadele Komisyonu'nun, ölü sayısının 100'e çıkabileceğini, yaklaşık 130 bin evin de hasar gördüğünü açıkladığını duyurdu.

Depremin meydana geldiği bölge, aynı zamanda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde olan turistik bir doğal koruma alanı.

Depremin ardından bölgede yaşayanlar ve turistler binaları terk ederek geceyi dışarıda geçirdi, telefon ve elektrik hatları da zarar gördü.

Çin Kızılhaç'ından Gwendolyn Pang, depremin yarattığı zararın ve ölü sayısının belirlenebilmesinin zaman alacağını söyledi.

Deprem yaklaşık 700 km mesafedeki Chengdu ve Xia bölgelerinde de hissedildi.

Deprem bölgesi olan Sichuan'da 2008'de yaşanan 8 büyüklüğündeki depremde 70 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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