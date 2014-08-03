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Dünya
Deutsche Welle

Çin'de deprem

Çin'in güney batısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen 6,5 büyüklüğünde depremde ölü sayısı artıyor.

03 Ağustos 2014 20:51


Çin resmi haber ajansı Şinua'nın verdiği bilgilere göre Çin'in güney batısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen depremde en az 175 kişi hayatını kaybetti. Depremde en az bin 400 kişinin yaralandığı, en az 181 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Depremin merkez üssünün Caotong kenti yakınlarındaki Ludian olduğu belirtiliyor. Ludian ve civar köylerde yaklaşık 267 bin kişinin yaşadığı, Caotong ve çevresindeki bölgenin nüfusunun ise yaklaşık 7 milyon olduğu kaydediliyor.

Yerel saatle 16:30'da meydana gelen depremde an az 12 bin binanın yıkıldığı, 30 bin binanın da zarar gördüğü belirtiliyor. Civar bölgelerden birçok polis memuru, itfaiyeci, arama ve kurtarma görevlisinin de katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin Devlet Televizyonu'nun verdiği bilgilere göre Yünnan eyaletinin bulundu bölgede en son bu büyüklükte bir deprem bundan 14 yıl önce yaşanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YünnanDepreminCaotongLudianDevlet TelevizyonuWelle Türkçe DW/dpa BW/AG

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